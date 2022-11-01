В Краснодаре троллейбус № 10 и автобус № 9 спустя четыре месяца вернулись на улицу Октябрьскую
С 25 июня автобус № 9 и троллейбус № 10 из-за проведения ремонта канализационного коллектора курсировали по временному маршруту, не заезжая на улицу Октябрьскую.
Возобновить прежний маршрут общественного транспорта планировали до 25 октября, однако это удалось сделать 1 ноября.
«Рады сообщить, что ремонтные работы по улице Октябрьской завершены. А это значит, что с сегодняшнего дня по ней снова пошли троллейбусы 10 маршрута и автобусы 9», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.
При этом конечная остановка маршрутов № 9 и № 10 по-прежнему остается «ул. Индустриальная», а не автовокзал «Южный».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре завершили модернизацию канализационного коллектора на улице Октябрьской. Сейчас там восстанавливают дорожное покрытие. На следующей неделе на отрезке от улицы Мира до улицы Постовой нанесут новую дорожную разметку и восстановят движение транспорта по двум полосам.
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