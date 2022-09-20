В Краснодаре трамвай сошел с рельсов после столкновения с иномаркой

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ДТП произошло 19 сентября около 20:00 на пересечении улиц Каляева и Бабушкина.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Бабушкина в сторону улицы Труда, не уступил дорогу трамваю, имевшему преимущество в движении.

В результате аварии трамвай сошел с рельсов и врезался в светофор. Иномарка задымилась. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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