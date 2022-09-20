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В Краснодаре трамвай сошел с рельсов после столкновения с иномаркой

Происшествия
20.09.2022 07:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-tramvaj-soshel-s-relsov-posle-stolknoveniya-s-inomarkoj
В Краснодаре трамвай сошел с рельсов после столкновения с иномаркой
Фото t.me/tk_krd

ДТП произошло 19 сентября около 20:00 на пересечении улиц Каляева и Бабушкина.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Бабушкина в сторону улицы Труда, не уступил дорогу трамваю, имевшему преимущество в движении.

В результате аварии трамвай сошел с рельсов и врезался в светофор. Иномарка задымилась. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 16 сентября на улице Ставропольской задымился трамвай № 8.

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