В Краснодаре трамвай сошел с рельсов после столкновения с иномаркой
Происшествия
20.09.2022 07:33
ДТП произошло 19 сентября около 20:00 на пересечении улиц Каляева и Бабушкина.
По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Бабушкина в сторону улицы Труда, не уступил дорогу трамваю, имевшему преимущество в движении.
В результате аварии трамвай сошел с рельсов и врезался в светофор. Иномарка задымилась. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.
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