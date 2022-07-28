В Краснодаре трамвай сбил пожилую женщину
Происшествия
28.07.2022 19:21
Инцидент произошел вечером 28 июля на пересечении улиц Ставропольской и Вишнякова.
По словам очевидцев, трамвай наехал на пожилую женщину, которая переходила пути в неположенном месте. В результате происшествия пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали на машине скорой помощи.
Из-за происшествия на время остановилось движение трамваев на улице Ставропольской в сторону центра города. По данным на 19:00, там стояли трамваи № 4, № 5, №6, № 7, № 8, № 20 и № 22.
В 19:16 движение трамваев со Ставропольской в сторону центра возобновилось в обычном режиме.
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