В Краснодаре трамвай сбил пожилую женщину

Фото «Кубань 24»

Инцидент произошел вечером 28 июля на пересечении улиц Ставропольской и Вишнякова.

По словам очевидцев, трамвай наехал на пожилую женщину, которая переходила пути в неположенном месте. В результате происшествия пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали на машине скорой помощи.

Из-за происшествия на время остановилось движение трамваев на улице Ставропольской в сторону центра города. По данным на 19:00, там стояли трамваи № 4, № 5, №6, № 7, № 8, № 20 и № 22.

В 19:16 движение трамваев со Ставропольской в сторону центра возобновилось в обычном режиме.

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