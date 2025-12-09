В Краснодаре трамваи украсили редкими историческими фотографиями
Жители и гости Краснодара смогут увидеть уникальные исторические фотографии на трамваях.
Редкие кадры из фонда Государственного архива Краснодарского края разместили на вагонах трамваев № 5 и 20. Это событие приурочено к 125-летию начала трамвайного движения. Процесс оклейки был снят на видео в КТТУ.
На исторических снимках изображены первые вагоны городского электротранспорта и дореволюционные виды Екатеринодара. Составы с обновленным дизайном начнут курсировать по краевой столице с 10 декабря.
Также на информационных экранах внутри вагонов будет показан документальный видеоролик с архивными фотографиями.
Читайте также: новогодний общественный транспорт выйдет на улицы Краснодара 10 декабря.