В Краснодаре торжественно открыли главную городскую елку

Главную городскую елку высотой 22 метра установили на площади перед мэрией. Ее торжественно открыли 24 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко.

«Частичку праздничного настроения сегодня подарили местные артисты, которые в образе Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей поздравили горожан с наступающими праздниками», — написал в Telegram Наумов.

Он отметил, что жители и гости Краснодара могут уже сегодня покататься на аттракционах, посетить домик Деда Мороза или купить подарок на рождественской ярмарке на Главной городской площади.

Кроме того, в парках, Домах культуры и библиотеках краевого центра в преддверии Нового года организовали праздничные мероприятия для детей и взрослых.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре установили еще восемь новогодних елок. Их можно найти: перед зданием администрации Краснодарского края на улице Красной, 35, на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина, на площади напротив здания ЗСК, в сквере им. Гатова, в сквере 80-летия образования Краснодарского края, в сквере «Пограничников», в сквере «Субботний», на площади перед кинотеатром «Болгария».