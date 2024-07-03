В Краснодаре тонар загорелся и поджег 100 кв. метров травы

Пожар произошел вечером 2 июля на Елизаветинском шоссе.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 22:22. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелся автомобиль на площади 20 кв. м и трава на площади 100 кв. м.

Пожар локализовали в 22:36, в 22:50 ликвидировали открытое горение, а в 22:59 полностью потушили. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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