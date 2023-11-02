В Краснодаре таксистка ограбила пьяную пассажирку за отказ оплачивать поездку

Две девушки не смогли договориться во время поездки в такси и устроили конфликт, который перерос в уголовное дело.

Местная жительница обратилась за помощью в отдел полиции по Прикубанскому округу и рассказала, что накануне она ехала в такси и поссорилась с девушкой-водителем. По окончанию поездки таксистка забрала у нее мобильный телефон и уехала.

Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ей оказалась 32-летняя местная жительница. Девушку задержали и доставили в отдел полиции. Она призналась в совершении преступления. По ее словам, пассажирка была пьяна и не хотела платить за проезд, поэтому ей пришлось забрать у нее телефон, который она затем отдала знакомому.

На водителя такси завели уголовное дело о грабеже. Ей грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: мужчина с ножом ограбил магазин в Краснодарском крае ради двух бутылок алкоголя. Преступление произошло накануне в Апшеронске в супермаркете на улице Комсомольской.