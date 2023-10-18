Мужчина с ножом ограбил магазин в Краснодарском крае ради двух бутылок алкоголя

Преступление произошло накануне в Апшеронске в супермаркете на улице Комсомольской.

Мужчина зашел в магазин, достал нож и начал угрожать продавцу. Добычей грабителя стали только две бутылки алкогольных напитков. Забрав спиртное, он ушел.

Получив информацию об ограблении, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии всего за час нашли и задержали преступника. Им оказался 41-летний местный житель. Похищенный товар был у него в карманах.

Грабителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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