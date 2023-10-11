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Парень с игрушечным пистолетом ограбил аптеки в Новороссийске и Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/paren-s-igrushechnym-pistoletom-ograbil-apteki-v-novorossijske-i-gelendzhike
Парень с игрушечным пистолетом ограбил аптеки в Новороссийске и Геленджике
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В ближайшее время грабитель предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что 21-летний житель Ростовской области решился на ограбление. Он надел маску на лицо, вооружился игрушечным пистолетом и пошел в аптеку, расположенную в центре Новороссийска. Он начал угрожать фармацевту и потребовал отдать все деньги из кассы. Забрав наличку, грабитель скрылся.

Когда его задержали оперативники, выяснилось, что приезжий ранее ограбил аптеку в Геленджике аналогичным способом. Кроме того, полицейские узнали, что парень ранее хранил у себя 0,5 грамма мефедрона.

На него завели уголовное дело за разбой и хранение наркотиков. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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