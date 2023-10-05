Пьяный мигрант ограбил 8-летнего школьника в Краснодаре

Преступление произошло накануне на улице Крупской в Пашковском жилом массиве.

Местная жительница обратилась за помощью в отдел МВД и рассказала, что к ее 8-летнему сыну на улице подбежал неизвестный мужчина, выхватил из его рук смартфон и убежал. Полицейские составили ориентировку и отправились на место, где ограбили ребенка.

Вскоре правоохранители установили местонахождение преступника и задержали его на одной из улиц города. Им оказался 40-летний гражданин Узбекистана. Украденный телефон изъяли и вернули школьнику.

При задержании мигрант рассказал, что приехал в Россию прошлой осенью, чтобы устроиться на работу. Он заявил, что ничего не помнит, потому что был пьян.

На иностранца завели уголовное дело о грабеже. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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