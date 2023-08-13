В Белореченске рецидивист помог пенсионерке донести сумки домой, а затем ограбил ее

Преступление произошло в подъезде многоквартирного дома. За грабеж 31-летнему местному жителю грозит до 7 лет колонии.

Известно, что ранее неоднократно судимый мужчина заметил пенсионерку возле магазина и предложил ей помочь донести сумки домой. Когда они зашли в подъезд, злоумышленник напал на пожилую женщину. Он сорвался с нее сумку, в которой были деньги и телефон. Рецидивист продал украденный телефон, а деньги потратил на себя.

Преступника задержали, на него завели уголовное дело. Подозреваемому предъявили обвинение. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: грабителя с ножом, лишившего офис выдачи микрозаймов 10 тыс. рублей, задержали в Краснодаре. Разбойное нападение на офис микрофинансовой организации произошло в июле на улице 40-летия Победы.