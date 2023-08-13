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В Белореченске рецидивист помог пенсионерке донести сумки домой, а затем ограбил ее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenske-retsidivist-pomog-pensionerke-donesti-sumki-domoj-a-zatem-ograbil-ee
В Белореченске рецидивист помог пенсионерке донести сумки домой, а затем ограбил ее
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в подъезде многоквартирного дома. За грабеж 31-летнему местному жителю грозит до 7 лет колонии.

Известно, что ранее неоднократно судимый мужчина заметил пенсионерку возле магазина и предложил ей помочь донести сумки домой. Когда они зашли в подъезд, злоумышленник напал на пожилую женщину. Он сорвался с нее сумку, в которой были деньги и телефон. Рецидивист продал украденный телефон, а деньги потратил на себя.

Преступника задержали, на него завели уголовное дело. Подозреваемому предъявили обвинение. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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