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Грабителя с ножом, лишившего офис выдачи микрозаймов 10 тыс. рублей, задержали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/grabitelya-s-nozhom-lishivshego-ofis-vydachi-mikrozajmov-10-tys-rublej-zaderzhali-v-krasnodare
Грабителя с ножом, лишившего офис выдачи микрозаймов 10 тыс. рублей, задержали в Краснодаре
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полицию Краснодара поступило сообщение о разбойном нападении на офис микрофинансовой организации на улице 40-летия Победы.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что посетитель угрожал кассиру ножом, чтобы взять из кассы 10 тыс. 400 рублей. Мужчина забрал день и скрылся.

Женщина, которая была за рулем автомобиля, вернулась в офис, чтобы вернуть похищенные деньги. Там ее задержали правоохранители. Женщина рассказала, что организацию ограбил 31-летний житель Красногорска. О его планах водитель не знала, но в дороге попутчик начал нервничать и в итоге признался в преступлении.

Грабителя задержали по горячим следам на одной из улиц краевого центра. Ранее он уже был судим за грабеж. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за разбой, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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