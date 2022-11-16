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В Краснодаре судебные приставы примут участие во Всероссийском дне правовой помощи детям

Общество
16.11.2022 17:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sudebnye-pristavy-primut-uchastie-vo-vserossijskom-dne-pravovoj-pomoshhi-detyam
В Краснодаре судебные приставы примут участие во Всероссийском дне правовой помощи детям
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко и сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов 18 ноября проведут бесплатный прием граждан по вопросам соблюдения прав детей.

Приставы будут принимать граждан с 12:00 до 16:00 в Краснодаре на улице Красной, 22.

Всем обратившимся бесплатно окажут юридическую помощь по вопросам взыскания алиментов, передачи ребенка, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечения жизненно важными медикаментами.

Прием осуществляется без записи. При желании можно предварительно записаться по телефону отдела правового обеспечения 8 (861) 262-49-87. Также по этому номеру специалисты предоставят консультацию тем, кто не может попасть на прием лично, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 ноября жители Краснодарского края смогут бесплатно получить консультацию экспертов Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России.

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