В Краснодаре судебные приставы примут участие во Всероссийском дне правовой помощи детям
Главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко и сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов 18 ноября проведут бесплатный прием граждан по вопросам соблюдения прав детей.
Приставы будут принимать граждан с 12:00 до 16:00 в Краснодаре на улице Красной, 22.
Всем обратившимся бесплатно окажут юридическую помощь по вопросам взыскания алиментов, передачи ребенка, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечения жизненно важными медикаментами.
Прием осуществляется без записи. При желании можно предварительно записаться по телефону отдела правового обеспечения 8 (861) 262-49-87. Также по этому номеру специалисты предоставят консультацию тем, кто не может попасть на прием лично, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 ноября жители Краснодарского края смогут бесплатно получить консультацию экспертов Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России.
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