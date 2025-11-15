В Краснодаре суд взыскал 29,5 млн рублей с бывшего сотрудника УМВД

Прокуратура рассмотрела материалы проверки из ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проверка достоверности и полноты сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера проводилась в отношении бывшего служащего УВМД России по Краснодару.

В ходе нее выяснили, что сотрудник не предоставил сведений, которые подтверждают законность поступления на счет сумм, которые превышают доход за отчетный период и два предшествующих ему года.

По итогам рассмотрения материалов в Советский районный суд Краснодара поступило исковое заявление о взыскании в доход государства более 29,5 млн рублей. Суд удовлетворил иск в полном объеме, в доход РФ взыскали указанную сумму. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

