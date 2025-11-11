На Кубани избившим задержанного экс-полицейским не удалось обжаловать приговор

Краснодарский краевой суд признал законным приговор Красноармейского районного суда в отношении двух бывших сотрудников полиции.

Ранее 37-летний и 31-летний экс-сотрудники полиции были признаны виновными в совершении действий, явно выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия.

По данным следствия, обвиняемые нанесли потерпевшему телесные повреждения в здании отдела полиции, чтобы выяснить местонахождение похищенного имущества.

Красноармейский районный суд приговорил их к лишению свободы на 4 года и 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также их лишили права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года и лишили специального звания.

Осужденные не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы. Однако судебная коллегия оставила их без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края .

