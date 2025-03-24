В Краснодаре суд вернул бойцу СВО водительские права, изъятые за нарушение

Краснодарский суд вернул участнику спецоперации водительские права, изъятые за отказ от медицинского освидетельствования.

В ноябре 2024 года жителя краевой столицы признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. Мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей, а также лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

В марте этого года краснодарец обратился в суд с требованием прекратить исполнение постановления. В качестве аргументов мужчина привел тот факт, что он проходит военную службу и принимал участие в боевых действиях в зоне СВО. Также заявитель упомянул, что награжден медалью «За отвагу».

«Это является основанием для прекращения исполнения постановления о назначении административного наказания и возврата водительского удостоверения», — сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд исполнение постановления о лишении бойца прав прекратил.

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