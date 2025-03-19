Оскорбившего участника СВО стендапера из Ейска отправили под арест

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Артемия Останина.

Стендап-комика из Ейска, обвиняемого в оскорблении участника спецоперации, заключили под стражу на один месяц и 27 дней, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», против Останина возбудили дело за оскорбление участника СВО. Информация о том, что стендапер Артемий Останин во время выступления, которое снимали в Москве, высмеял бойца спецоперации появилась в ряде СМИ вечером 15 марта.

На опубликованных кадрах комик из Ейска говорит, что в метро на него наехала «культяпковозка». Далее, рассказывая об инциденте, называет столкнувшегося с ним человека «скейтером без ног», который «подорвался на мине». Помимо этого, в своем выступлении Останин использует в адрес инвалида нецензурную лексику.

Опубликованной информацией заинтересовались в столичном СК. В отношении стендап-комика возбудили уголовное дело за враждебные высказывания в адрес участника специальной военной операции. Правоохранительные органы задержали подозреваемого при попытке пересечь границу Российской Федерации и доставили его в Москву.

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