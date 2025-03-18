Оскорбившего участника СВО стендапера из Ейска поймали при попытке уехать из РФ

Главное следственное управление СК России по Москве продолжает расследовать уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина, которого подозревают во враждебных высказываниях в адрес участника специальной военной операции.

По версии следствия, не позднее 15 марта стендап-комик во время публичного выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность участников спецоперации.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого при попытке пересечь границу Российской Федерации и доставили его в Москву. В ближайшее время задержанного допросят следователи столичного СК. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СК Росси в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о том, что стендапер Артемий Останин во время выступления, которое снимали в Москве, высмеял бойца спецоперации появилась в ряде СМИ вечером 15 марта. На опубликованных кадрах комик из Ейска говорит, что в метро на него наехала «культяпковозка». Далее, рассказывая об инциденте, он называет столкнувшегося с ним человека «скейтером без ног», который «подорвался на мине». Помимо этого, в своем выступлении Останин использует в адрес инвалида нецензурную лексику.

Опубликованной информацией заинтересовались в столичном СК. В отношении стендап-комика возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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