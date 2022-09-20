Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре суд отменил приговор экс-полицейскому, сбившему студента

Происшествия
20.09.2022 14:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-sud-otmenil-prigovor-eks-politsejskomu-sbivshemu-studenta
В Краснодаре суд отменил приговор экс-полицейскому, сбившему студента
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Бывшего майора обвиняли по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Тело погибшего он оставил в лесу.

По данным следствия, в ноябре 2019 года 22-летний студент шел по дороге из пригорода Батайска в Ростов-на-Дону. Полицейский сбил молодого человека, положил парня в салон автомобиля, но по дороге пострадавший скончался.

Испугавшись, правоохранитель спрятал тело в лесу, а транспорт оставил в садовом товариществе «Мичуринец». Родственники пропавшего написали заявление в полицию. На трассе Ростов — Азов были найдены его кроссовки, пятна крови, осколки стекла, часть бампера и следы волочения.

Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что подозреваемый не сообщил руководству о ДТП и находится в командировке.

После окончания расследования дело было передано в Азовский районный суд. Бывшего правоохранителя приговорили к семи годам колонии общего режима и компенсации родственникам в размере 1,5 млн рублей.

Обвиняемый с решением суда не согласился. По словам подсудимого, студент шел по неосвещенной магистрали. Парня было невозможно заметить. Защита подала апелляцию, заявив, что судья допустил нарушения. Также, пока бывший майор сидел в СИЗО, ему не дали возможность ознакомиться с материалами дела. Также адвокаты сослались на то, что собранных доказательств недостаточно.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор. Дело заново рассмотрят в Азовском районном суде, сообщает «Ростов.ру».

Читайте также: в Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Народный герой: 20 лет со дня гибели Сергея Бодрова-младшего
  2. В Сочинском национальном парке двум котятам леопарда дали клички
  3. В Краснодарском крае водитель опрокинул внедорожник в канал и погиб
  4. Опрос: жители Краснодара справляются с осенней хандрой занимаясь любовью
  5. В Туапсинском районе водитель фуры погиб под колесами собственного автомобиля
  6. Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях