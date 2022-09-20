В Краснодаре суд отменил приговор экс-полицейскому, сбившему студента

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Бывшего майора обвиняли по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Тело погибшего он оставил в лесу.

По данным следствия, в ноябре 2019 года 22-летний студент шел по дороге из пригорода Батайска в Ростов-на-Дону. Полицейский сбил молодого человека, положил парня в салон автомобиля, но по дороге пострадавший скончался.

Испугавшись, правоохранитель спрятал тело в лесу, а транспорт оставил в садовом товариществе «Мичуринец». Родственники пропавшего написали заявление в полицию. На трассе Ростов — Азов были найдены его кроссовки, пятна крови, осколки стекла, часть бампера и следы волочения.

Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что подозреваемый не сообщил руководству о ДТП и находится в командировке.

После окончания расследования дело было передано в Азовский районный суд. Бывшего правоохранителя приговорили к семи годам колонии общего режима и компенсации родственникам в размере 1,5 млн рублей.

Обвиняемый с решением суда не согласился. По словам подсудимого, студент шел по неосвещенной магистрали. Парня было невозможно заметить. Защита подала апелляцию, заявив, что судья допустил нарушения. Также, пока бывший майор сидел в СИЗО, ему не дали возможность ознакомиться с материалами дела. Также адвокаты сослались на то, что собранных доказательств недостаточно.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор. Дело заново рассмотрят в Азовском районном суде, сообщает «Ростов.ру».

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