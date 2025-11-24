В Краснодаре суд оставил приговор виновным в краже 60 млн рублей в авиаучилище

Приговор бывшим сотрудникам Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков обжаловала сторона их защиты.

В 2024 году Прикубанский районный суд Краснодара приговорил экс-начальника финансовой службы к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. рублей, а его подчиненную — к 4 годам условно и штрафу 200 тыс. рублей. Позднее приговоры обжаловали в апелляционном порядке.

Апелляционный суд усилил наказание экс-начальнику до 5 лет лишения свободы и арестовал его в зале суда, его помощница получила 5 лет испытательного срока. Также с обоих взыскали сумму ущерба в пользу Минобороны РФ.

По мнению стороны защиты осужденных, их вина не была доказана. Кассационный суд не нашел оснований для изменения или отмены предыдущих решений и оставил их в силе, сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный бухгалтер и начальник расчетного отдела училища присваивали деньги с 2016 по 2018 год. Схему хищения денежных средств разработал главный бухгалтер вуза.

Сотрудники ежемесячно приписывали к отчетам о расходах крупные суммы, которые якобы выплачивали военнослужащим в виде денежного довольствия. Общая сумма ущерба — более 60 млн рублей. Потерпевшим по делу признали Минобороны РФ.

