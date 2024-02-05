Двое сотрудников краснодарского авиаучилища присвоили более 60 млн рублей

Главный бухгалтер и начальник расчетного отдела Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков присваивали деньги с 2016 по 2018 год.

По данным приговора, схему хищения денежных средств разработал главный бухгалтер вуза. В нее он вовлек двух бухгалтеров, в отношении которых в июне 2020 года вынесли обвинительные приговоры, а также начальника расчетного отдела.

Сотрудники знали, что через кассу вуза проходят деньги в большом объеме. Они ежемесячно приписывали к отчетам о расходах крупные суммы, которые якобы выплачивали военнослужащим в виде денежного довольствия.

Фиктивные выплаты злоумышленники оформляли по несуществующим ведомостям, после чего оформляли расходные кассовые ордера и получали деньги, которые делили между собой. Общая сумма ущерба — более 60 млн рублей. Потерпевшим по делу признали Минобороны РФ.

В суде сообщники вину не признали. Суд, рассмотрев материалы дела и доказательства, признал их виновными. Главного бухгалтера приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, в срок отбывания зачли время содержания под стражей с 2019 года, поэтому наказание признали отбытым. Также он должен выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей.

Начальнику расчетного отдела назначили 4 года условно, а также штраф в размере 200 тыс. рублей. Суд сохранил арест на имущество осужденных. Иск Минобороны РФ о возмещении ущерба рассмотрят в порядке гражданского производства. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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