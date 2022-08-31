В Краснодаре суд дал организатору подпольного казино 1,5 года условно

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в августе вынес Октябрьский районный суд Краснодара.

По данным следствия, 22-летний местный житель в феврале 2021 года арендовал жилое помещение на улице Суворова для подпольного игрового клуба. В июле 2021 года злоумышленник купил 7 игровых автоматов с доступом в интернет и установил их в помещении. Злоумышленник привлек незнакомого мужчину для работы оператором, в обязанности которого входило принимать ставки, выдавать кредиты и выигрыши, а также вести отчетность. После этого в зале начали проводить азартные игры.

Вечером 26 августа 2021 года деятельность подпольного казино пресекли правоохранители. Игровые аппараты и документы изъяли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в следственном отделе по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Подозреваемый во время следствия находился под подпиской о невыезде. В суде он вину признал. Подсудимому назначили 1,5 года лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении сообщника рассматривается отдельно.

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