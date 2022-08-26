В Краснодаре пятеро местных жителей организовали нелегальное казино в арендованном помещении

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Деятельность подпольного игрового зала, который находился на улице 40 лет Победы в Краснодаре, 26 августа пресекли сотрудники полиции.

По данным следствия, в начале этого года двое местных жителей в возрасте 43 лет и 41 года арендовали помещение на улице и разместили в нем оборудование для проведения азартных игр. Они привлекли к работе еще троих жителей Кубани — двух женщин и одного мужчину.

Организаторы контролировали работу подпольного казино, распределяли выручку. Женщины выполняли работу управляющего и администратора игрового зала. Еще один мужчина следил за техническим состоянием оборудования. . Дома у подозреваемых провели обыски и изъяли жесткие диски, телефоны и записи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении пятерых местных жителей в возрасте от 36 до 43 лет возбудили уголовное дело об организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования и интернета. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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