В Краснодаре студентка перевела аферистам 1,7 млн рублей после звонка «декана»

С заявлением о мошенничестве в полицию Краснодара обратилась 23-летняя местная жительница.

Девушка рассказала, что является студенткой одного из колледжей и накануне ей от имени декана ее факультета поступило сообщение о проверке по факту возможного финансирования студентами недружественного государства.

После этого ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур и банка. Они убедили девушку, что необходимо «задекларировать» сбережения, чтобы мошенники не смогли перевести их за границу. Злоумышленники заявили девушке, что в случае отказа ей грозит уголовная ответственность за соучастие.

По давлением аферистов девушка тайно забрала из тумбочки накопления своей бабушки, в размере 600 тыс. рублей, добавила к ним лично заработанные 150 тыс. рублей и перевела деньги на счет, указанный мошенниками.

После этого злоумышленники сообщили своей жертве, что ее мать якобы причастна к финансовым махинациям. После этого телефонного разговора девушка, незаметно для матери перевела с ее банковского счета еще около 970 тыс. рублей.

Правоохранители просят проявлять осторожность и не переводить свои деньги на неизвестные счета. Также нельзя сообщать неизвестным персональные данные, называть коды и пароли, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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