В Краснодаре строят почти 4 км газопровода в поселке Индустриальном

Газопровод строят по улицам Новоселова, Лазурной, Святоникольской и Учительской.

По данным департамента городского хозяйства и ТЭК, под землей проложат трубы различного диаметра протяженностью 3,9 км. Благодаря этому смогут подключить к газу 200 домов.

Работы планируют завершить летом 2023 года. Их ведет Краснодаргоргаз в рамках региональной программы газификации. После того, как завершат работы, жители смогут подавать заявки на подключение к газу, в том числе в рамках программы бесплатной догазификации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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