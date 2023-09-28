В Краснодаре строится в 60 раз больше жилья на человека, чем в Новокузнецке

Согласно исследованию аналитиков, среди городов с населением от 500 тыс. человек больше всего новостроек в расчете на одного жителя сейчас строится в Краснодаре, Тюмени и Владивостоке.

На первых строчках рейтинга оказались города, имеющие высокую популярность среди мигрантов и достаточно свободных земельных участков для запуска новых проектов. Столица Кубани традиционно привлекает новых жителей своим теплым климатом, отметили эксперты.

При этом количество возводимых новостроек резко отличается в разных городах. Так, в краевой столице на одного жителя в строящихся корпусах приходится 6,16 кв. м жилья, для сравнения в Новокузнецке этот показатель составляет 0,05 кв. м. Другими аутсайдерами рейтинга по обеспеченности строящимися многоквартирными домами стали Махачкала и Тольятти. Однако сейчас цены на новостройки слабо зависят от обеспеченности ими, добавили аналитики.

В начале сентября в России активно продолжалось строительство около 106 млн кв. м жилья. В прошлом году этот показатель был на 6% ниже, пишет «Российская газета».

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