Россияне не смогут взять льготную ипотеку за пределами региона проживания

Новую меру разработали и направили в Минстрой члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

По словам авторов инициативы, новые правила, ужесточающие выдачу льготной ипотеки, связаны с тем, что многие заемщики используют программы субсидирования для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. При этом сами заемщики в этих регионах регистрации не имеют. Жилье приобретается в целях инвестиции, что увеличивает спрос и цены на недвижимость.

Теперь, согласно новой инициативе, воспользоваться программами льготной ипотеки можно будет только в своем регионе — для этого надо иметь постоянную или временную регистрацию. Эксперты считают, что новая мера поможет отсеять тех, кто злоупотребляет госпрограммами, из-за чего растут цены на жилье.

По словам одного из авторов инициативы члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, чем больше власти субсидируют ипотеку, тем больше растет «пузырь» ипотечного кредитования.

«В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи он уже перегрет. Именно здесь, в этих городах, субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье», — сказал Колунов.

Авторы инициативы считают, что субсидированные государством ипотечные программы должны быть направлены на решение проблем граждан. Это не инструмент обогащения и не инвестиционный механизм, пишут «Известия».

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