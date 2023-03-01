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В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-stroiteli-izbili-kollegu-stulom-izrezali-nozhom-i-prizhgli-utyugom
В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в одной из квартир по улице Калинина. Мужчина получил повреждения рук и туловища, медики установили, что его здоровью был нанесен тяжкий вред.

По данным следствия, квартиранты, которые работали вместе в стройфирме, поссорились. В ходе конфликта несколько мужчин били своего оппонента по голове и туловищу руками, ногами и стулом. Потом, используя нож и раскаленный утюг, повредили его руки.

Полицейские установили личность одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 21-летний житель Адыгеи. Молодого человека задержали. Он сообщил, что причиной его поступка стали якобы проявления нетрадиционной ориентации пострадавшего.

Сам пострадавший это отрицает. По его словам, его избили из-за претензий по ранее выполненному заказу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На подозреваемого завели уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 12 лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают остальных соучастников преступления.

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