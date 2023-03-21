В Краснодаре столкнулись полицейская машина и иномарка

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 21 марта в 13:40 на улице Северной в районе пересечения с улицей Котовского.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места ДТП видно, что после столкновения полицейская машина выехала на газон и врезалась в рекламный щит, а вторая машина — снесла металлическую опору дорожного знака. По словам очевидцев, в аварии пострадал сотрудник полиции, его госпитализировали.

По предварительным данным, на улице Северной по направлению к улице Котовского столкнулись патрульный автомобиль дорожно-патрульной службы полиции марки Volkswagen и автомобиль марки Skoda. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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