Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре столкнулись полицейская машина и иномарка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-stolknulis-politsejskaya-mashina-i-inomarka
В Краснодаре столкнулись полицейская машина и иномарка
Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 21 марта в 13:40 на улице Северной в районе пересечения с улицей Котовского.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места ДТП видно, что после столкновения полицейская машина выехала на газон и врезалась в рекламный щит, а вторая машина — снесла металлическую опору дорожного знака. По словам очевидцев, в аварии пострадал сотрудник полиции, его госпитализировали.

По предварительным данным, на улице Северной по направлению к улице Котовского столкнулись патрульный автомобиль дорожно-патрульной службы полиции марки Volkswagen и автомобиль марки Skoda. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Горячем Ключе на трассе опрокинулся грузовик, пострадали двое взрослых и 6-летний ребенок.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Краснодарские ученые и инженеры планируют спасать берег Таганрога от обрушения в Азовское море
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Уставший водитель КамАЗа сбил пешехода на переходе в одной из станиц Краснодарского края
  4. Блогер-сыроед из Сочи отрицает вину в смерти сына от истощения
  5. Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
  6. Слуцкий рассказал, почему в составе ФК «Краснодар» много иностранцев
Прямой эфир
Мы в соцсетях