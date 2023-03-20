В Горячем Ключе на трассе опрокинулся грузовик, пострадали двое взрослых и 6-летний ребенок

ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок, произошло 20 марта около 15:00 на трассе Кубанская — Саратовская.

По предварительным данным, 21-летний водитель грузовика MAN с прицепом не справился с управлением. Автомобиль занесло, после чего он опрокинулся на бок.

В аварии пострадали водитель грузовика и два его пассажира, одним из которых был 6-летний ребенок. Их доставили в больницу для осмотра. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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