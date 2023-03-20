В Горячем Ключе на трассе опрокинулся грузовик, пострадали двое взрослых и 6-летний ребенок
Происшествия
20.03.2023 18:16
ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе ребенок, произошло 20 марта около 15:00 на трассе Кубанская — Саратовская.
По предварительным данным, 21-летний водитель грузовика MAN с прицепом не справился с управлением. Автомобиль занесло, после чего он опрокинулся на бок.
В аварии пострадали водитель грузовика и два его пассажира, одним из которых был 6-летний ребенок. Их доставили в больницу для осмотра. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: КамАЗ насмерть сбил пешехода на трассе в Абинском районе.
Популярные новости
- Маргарите Симоньян пришлось объясняться из-за использования кубанской балачки в соцсетях
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
- Семь лет насиловал несовершеннолетнюю дочь: жителю Хадыженска дали 16 лет колонии строгого режима
- Аэропорт Сочи стабилизирует расписание рейсов к вечеру 20 марта
- В ходе СВО героически погиб командир штурмовой группы с позывным «Кубань»