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Шел по переходу: КамАЗ насмерть сбил пешехода на трассе в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shel-po-perehodu-kamaz-nasmert-sbil-peshehoda-na-trasse-v-abinskom-rajone
Шел по переходу: КамАЗ насмерть сбил пешехода на трассе в Абинском районе
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП, в котором погиб пешеход, произошло 20 марта в 15:35 на 70 км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден грузовик, стоящий у обочины, и тело за ним.

По предварительным данным, водитель КамАЗа двигался со стороны Краснодара в сторону Новороссийска. Он сбил человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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