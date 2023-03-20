Шел по переходу: КамАЗ насмерть сбил пешехода на трассе в Абинском районе
Происшествия
20.03.2023 16:52
ДТП, в котором погиб пешеход, произошло 20 марта в 15:35 на 70 км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден грузовик, стоящий у обочины, и тело за ним.
По предварительным данным, водитель КамАЗа двигался со стороны Краснодара в сторону Новороссийска. Он сбил человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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