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КамАЗ сбил на дороге идущего в темноте мужчину в Славянском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/idushhego-v-temnote-po-doroge-muzhchinu-sbil-kamaz-v-slavyanskom-rajone
КамАЗ сбил на дороге идущего в темноте мужчину в Славянском районе
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 15 марта около 22:00 на подъезде к станице Анастасиевской.

По предварительным данным, 35-летний водитель КамАЗа с прицепом сбил 44-летнего мужчину, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении при наличии обочины.

В результате происшествия пешехода с травмами госпитализировали. На его одежде не было светоотражающих элементов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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