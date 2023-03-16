КамАЗ сбил на дороге идущего в темноте мужчину в Славянском районе
Происшествия
16.03.2023 14:05
Авария произошла 15 марта около 22:00 на подъезде к станице Анастасиевской.
По предварительным данным, 35-летний водитель КамАЗа с прицепом сбил 44-летнего мужчину, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении при наличии обочины.
В результате происшествия пешехода с травмами госпитализировали. На его одежде не было светоотражающих элементов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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