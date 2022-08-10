Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре водитель иномарки пострадала при столкновении с маршруткой без пассажиров

Происшествия
10.08.2022 09:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-stolknulis-inomarka-i-avtobus-bez-passazhirov
В Краснодаре водитель иномарки пострадала при столкновении с маршруткой без пассажиров
Фото t.me/krasnodardtp

Авария произошла 9 августа около 20:00 на пересечении улиц Северной и Тургенева.

По предварительным данным, 50-летняя женщина ехала за рулем Toyota. При повороте налево она не убедилась в безопасности маневра и врезалась во встречный автобус ЛиАЗ, который ехал по Северной со стороны улицы Карла Маркса в сторону Севастопольской. За рулем автобуса находился 32-летний водитель.

В результате ДТП пострадала водитель иномарки. В момент аварии пассажиров в автобусе не было, сообщили интернет-портал «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте также: в Северском районе возбудили уголовное дело после ДТП с 4 погибшими.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Новороссийске скульптор спас тонущего гастарбайтера около острова Суджук
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях