В Краснодаре водитель иномарки пострадала при столкновении с маршруткой без пассажиров
Происшествия
10.08.2022 09:37
Авария произошла 9 августа около 20:00 на пересечении улиц Северной и Тургенева.
По предварительным данным, 50-летняя женщина ехала за рулем Toyota. При повороте налево она не убедилась в безопасности маневра и врезалась во встречный автобус ЛиАЗ, который ехал по Северной со стороны улицы Карла Маркса в сторону Севастопольской. За рулем автобуса находился 32-летний водитель.
В результате ДТП пострадала водитель иномарки. В момент аварии пассажиров в автобусе не было, сообщили интернет-портал «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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