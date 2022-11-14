В Краснодаре столкнулись две иномарки, от удара одна выехала на встречку и врезалась в столб
Происшествия
14.11.2022 13:14
ДТП произошло 14 ноября в 7:05 на Западном обходе.
По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Subaru выезжал на проезжую часть из дворов. При выезде он не уступил дорогу автомобилю Kia, машины столкнулись. От удара вторая иномарка выехала на встречную полосу, а затем на обочину, где протаранила столб.
«В результате ДТП пострадали 61-летний водитель автомобиля Kia и его 62-летняя супруга. Оба были доставлены в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи при необходимости», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту аварии проводится проверка.
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