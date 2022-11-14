В Краснодаре грузовая «Газель» врезалась в угол двухэтажного жилого дома
Происшествия
14.11.2022 12:58
Авария произошла 14 ноября в 7:10 на пересечении улиц Орджоникидзе и Октябрьской.
По предварительным данным, 53-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «Газель» по улице Орджоникидзе со стороны улицы Кирова в сторону Рашпилевской на перекрестке в улице Октябрьской на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю ГАЗ «Волга», который двигался по улице Октябрьской со стороны улицы Мира в сторону улицы Ленина.
«От удара грузовик изменил траекторию движения, выехал с дороги и врезался в металлический роллет в угловом двухэтажном доме. В результате ДТП никто не пострадал», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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