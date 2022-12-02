В Краснодаре столкнулись два трамвая на улице Ставропольской

ДТП произошло 2 декабря в 17:58 возле Восточного трамвайного депо в районе пересечения улиц Ставропольской и 2-ой Пятилетки.

Очевидец снял последствия ДТП на камеру и выложил в соцсети. На кадрах видно, что водитель трамвая врезался в вагон, стоявший впереди.

«В результате ДТП на улице Ставропольской трамваи № 6, 7, 8, 12 и 22 остановились на 24 минуты», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-службы МУП «КТТУ» Надежда Постовая.

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