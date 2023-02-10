В Краснодаре стартовало проектирование благоустройства сквера имени Гатова
Общество
10.02.2023 08:57
В соответствии с заключенным муниципальным контрактом специалисты приступили к проектированию дальнейшего благоустройства зеленой зоны, расположенной на улице Стасова, 175.
По данным городского департамента городского хозяйства и ТЭК, отдел проектирования городской среды Центра озеленения и экологии ранее подготовил дизайн-проект. Согласно ему, в сквере обустроят центральную аллею с деревьями и зонами отдыха. Также там появится детская и спортивная площадки, столы для игры в шахматы.
Проект благоустройства разработают в течение двух месяцев. Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после завершения проектирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: парк стадиона «Кубань» благоустроили в Краснодаре.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
- Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара
- Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М