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В Краснодаре стартовало проектирование благоустройства сквера имени Гатова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-startovalo-proektirovanie-blagoustrojstva-skvera-imeni-gatova
В Краснодаре стартовало проектирование благоустройства сквера имени Гатова
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом специалисты приступили к проектированию дальнейшего благоустройства зеленой зоны, расположенной на улице Стасова, 175.

По данным городского департамента городского хозяйства и ТЭК, отдел проектирования городской среды Центра озеленения и экологии ранее подготовил дизайн-проект. Согласно ему, в сквере обустроят центральную аллею с деревьями и зонами отдыха. Также там появится детская и спортивная площадки, столы для игры в шахматы.

Проект благоустройства разработают в течение двух месяцев. Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после завершения проектирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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