Парк стадиона «Кубань» благоустроили в Краснодаре
Территорию парка обновили по краевой госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».
По словам министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко, целевую субсидию на благоустройство и капремонт выделило министерство спорта.
«Стадион «Кубань» расположен непосредственно рядом с министерством, он долгое время являлся домашней ареной одной из старейших команд нашего края. Безусловно, мы уделяем большое внимание тому, чтобы спортивные объекты находились в должном состоянии», — сказал Серафим Тимченко.
В конце 2022 года работы в парке завершили — обустроили тротуары, беговые дорожки с резиновым покрытием. Кроме того, там установили архитектурные формы, освещение и арку, а также отремонтировали лестничные марши и подпорные стены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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