В Краснодаре стартовали XIII международные соревнования по боксу среди юниоров

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования среди юниоров в возрасте 17 — 18 лет проводят в 13 весовых категориях. В них участвуют более 140 лучших боксеров из 19 стран мира. Кубань представляют пять спортсменов.

Торжественная церемония открытия XIII международных соревнований по боксу прошла 8 сентября в Краснодаре.

«Уже в тринадцатый раз турнир проводят в Краснодарском крае. Растет и ширится география и число участников соревнований. На Кубани боксом занимается более 24,5 тыс. человек. Ежегодно в состав сборной команды России входят не менее 55 спортсменов. Это говорит о высоком уровне кубанской школы. В активе наших боксеров победы на первенствах Европы и России. Призовые места на мировых чемпионатах, Олимпийских играх, всероссийских и международных соревнованиях, за что отдельно хочу поблагодарить не только спортсменов, но и тренеров. А также Региональный центр спортивной подготовки по боксу и краевую федерацию», — сказал замглавы края Александр Власов.

Министр спорта Кубани Серафим Тимченко подчеркнул, что бокс формирует личность, воспитывает волевой характер. Этот вид спорта учит преодолевать трудности не только на ринге, но и в жизни.

«Благодаря отличному тренерскому составу, который работает в 63 региональных отделениях, кубанские спортсмены добиваются высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях», — сказал Тимченко.

Соревнования проводят при поддержке минспорта и Федерации бокса России, Южного федерального округа, Краснодарского края, краевого министерства физической культуры и спорта. Турнир организован в память о погибшем в автокатастрофе мастере спорта международного класса Николае Павлюкове. Он был серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2004 года. Во время торжественной церемонии его родителям вручили благодарственные письма от Федерации бокса России, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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