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Кубанские батутисты завоевали первое место на Всероссийской спартакиаде

Спорт
07.09.2022 19:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-batutisty-zavoevali-pervoe-mesto-na-vserossijskoj-spartakiade
Кубанские батутисты завоевали первое место на Всероссийской спартакиаде
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всероссийская спартакиада по прыжкам на батуте прошла 6 и 7 сентября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 17 регионов РФ.

Батутисты состязались в олимпийской дисциплине «индивидуальные прыжки».

«Кубанские спортсмены с большим отрывом победили соперников из всех регионов страны во Всероссийской спартакиаде по прыжкам на батуте и принесли в копилку Краснодарского края 311 рейтинговых баллов. Мои поздравления нашим батутистам, тренерам и болельщикам с этой блистательной победой», — сказал замглавы Кубани Александр Власов.

В состав сборной Краснодара вошли заслуженные мастера спорта Яна Павлова, Дмитрий Ушаков, Никита Федоренко, а также мастера спорта международного класса Ирина Кундиус, Мэри Голота, Мария Михайлова, мастера спорта Анжелика Алышева, Илья Курбанов, Денис Смирнов и Роман Неудачин.

По итогам мужских и женских финалов Яна Павлова и Дмитрий Ушаков взяли золото. Мария Михайлова получила бронзу.

В общекомандном зачете Краснодарский край занял первое место.

«Горжусь нашими спортсменами и их тренерами. Таких результатов Краснодарский край на этой Спартакиаде еще не добивался. Команда набрала 311 баллов. Отрыв от второго места, команды Ростовской области, колоссальный — 227 очков. Это еще одно доказательство того, что кубанская школа батута — лучшая в стране», — цитирует министра физической культуры и спорта региона Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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