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Кубанские регбистки завоевали серебро на Кубке России

Спорт
06.09.2022 21:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-regbistki-zavoevali-serebro-na-kubke-rossii
Видео канала «Кубань 24»

Регбийная «Кубань» медалями встретила осень. В Москве на Кубке России по пляжной разновидности этого вида спорта краснодарки завоевали серебро.

До финала девушки дошли в прекрасном настроении. Пять побед над московскими «Спартаком», ЦСКА, «Славой», «Торпедо» и студенческой сборной Татарстана. В решающем поединке «Кубань» вышла против пермского «Витязя». Вела в счете, но из-за собственных ошибок осталась в меньшистве. И уже в добавленное время, лишившись сил, уступила Кубок девушкам из Перми — 4:5.

Краевая команда, можно сказать, «серебряно-стабильна» в пляжном регби. На чемпионе страны она тоже была второй. Впереди плотная подготовка к сезону уже в «семерке». На следующей неделе — первый тур национального чемпионата в Красноярске.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», женская сборная Краснодарского края по регби-7 завершила подготовку к Спартакиаде сильнейших.

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