В Краснодаре стартовали финальные поединки женского чемпионата России по боксу

Видео канала «Кубань 24»

Кубанские девушки в борьбе за медали. Например, действующая чемпионка страны Анастасия Шамонова из станицы Марьянской.

В первом своем поединке в весе до 75 кг она уверенно победила Ангелину Цатурян из Подмосковья. Сегодня соперница — Мария Арисова из Пензы.

«Раньше можно было сказать, что в каких-то весах проходная весовая категория, как у нас раньше говорили, что там мало людей. Но сейчас это уже не так. Женский бокс стремительно развивается, и в каждой весовой категории достаточно хороших спортсменок», — сказала участница чемпионата России по боксу Анастасия Шамонова.

«В Краснодарском крае поставлено именно так, что у них есть поток. То есть снизу есть скамейка запасных, которая молодая и амбициозная. Они выливаются во взрослый бокс», — рассказал главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов.

На главной арене «Баскет-Холла» 21 октября пройдут полуфинальные бои в 12 весовых категориях. Итого — 24 поединка. Начало соревнований в 13:00. Турнир завершится 22 октября, в 17:00 начнется программа финалов. Вход для любителей бокса свободный.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре впервые в истории проходит женский чемпионат России по боксу.