В Краснодаре впервые в истории проходит женский чемпионат России по боксу

Видео канала «Кубань 24»

Турнир стартовал в стенах «Баскет-холла». Всего на главный старт сезона приехали 174 спортсменки из 49 регионов страны, в том числе 16 девушек из Краснодарского края.

Лидеры краевой команды — призеры прошлого чемпионата страны: Анастасия Шамонова из станицы Марьянской, краснодарка Нуне Асатрян и Алина Пушкарь из Анапы.

«Было много турниров, прошла Спартакиада сильнейших. Я в этом году тоже участвовала. Готовилась дома. Решили с тренером, что будет лучше», — сказала бронзовый призер чемпионата России Алина Пушкарь.

«Мы очень долго этого ждали, чтобы чемпионат прошел у нас дома. Мы очень рады и будем рвать и метать, чтобы занять первое место на этом турнире», — поделилась серебряный призер чемпионата России Нуне Асатрян.

«Немножко не верила, что он пройдет в Краснодаре. Наконец-то, ура! Потому что на самом деле мы можем показать достойный уровень. У нас есть, где проводить такой турнир. И наконец-то я выступлю у себя дома», — рассказала чемпионка России Анастасия Шамонова.

Турнир в Краснодаре приурочен к 30-летию федерации бокса России. Девушки выступают в личном и командном зачете. Бои проходят в 12 весовых категориях.

«Конечно, это важное для каждого спортсмена соревнование. Потому что это этап, рост и некая ступень. Если мы говорим про Краснодарский край, то важно привлечь людей, чтобы мобилизовать желание, внутренние возможности, народное единство, чтобы было больше рекламы для детей и взрослых. Конечно, это популяризирует и мотивирует людей заниматься спортом, в том числе боксом», — сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Алина Пушкарь стартовала с досрочной победы. Нуне Асатрян вступает в борьбу за медали 18 октября, а Анастасия Шамонова — 19 числа. Финальные бои в «Баскет-холле» пройдут 22 октября.