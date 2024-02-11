В Краснодаре стартовал цикл интеллектуальных игр для молодежи

Первая игра «Что? Где? Когда?» прошла в «Точке Кипения» КубГУ. Она была посвящена 81-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

За звание лучших сражались пять команд. Три команды составляли студенты КубГУ, КубГТУ и КГУКИ. Одна команда состояла из активистов Народного Фронта, а еще одна объединила представителей партии «Единая Россия» и волонтеров «Молодой Гвардии Единой России».

Игрокам нужно было дать правильный ответ, например, на такие вопросы как: какое второе имя в семье было у Геннадия Игнатова и что символизируют 13 зеленых квадратов перед мемориальным комплексом в Чистяковской роще?

Во время награждения участников игры ректор КубГУ Михаил Астапов сказал, что сохранение памяти о героических поступках и защитниках нашего народа играет огромную роль в настоящее время.

«Сегодня историческая правда признана ценностью на уровне государства, и нам необходимо приложить все усилия, чтобы молодое поколение было осведомлено о настоящей истории своей страны», – цитирует Астапова пресс-служба КубГУ.

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