Операторов беспилотников будут обучать в двух вузах Краснодарского края

Операторов беспилотников будут обучать в Кубанском государственном техническом университете и в Кубанском государственно университете.

КубГУ вошел в число пилотных вузов, на базе которого будут реализованы модули и образовательные программы по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации беспилотников.

В вузе уже сформировали научную группу из молодых ученых и студентов физико-технического факультета, которая занимается разработкой новых узлов и элементов для дронов. В вузе считают, что Кубани необходимы беспилотники для разведывательно-поисковых работ по определению координат аварий в системах ЖКХ и связи.

В КубГТУ отметили, что запуск программ по подготовке операторов дронов для конкретных задач или отраслей планируют запустить в ближайшее время.

«Элементы конструирования дронов планируется внедрить в подготовку инженеров-конструкторов по существующим специальностям и направлениям подготовки высшего образования», — сообщили в пресс-службе КубГТУ.

В КубГТУ разрабатываеют несколько концептов дронов, в том числе беспилотник для работы в сельском хозяйстве, скоростной БПЛА, мини-дрон для исследования территорий и помещений, беспилотник-почтальон и комплекс для контроля за объектами недвижимости. Обработка изображений с использованием нейросетей позволяет выявить незаконные постройки, самозахват земель и их использование не по назначению, ошибки в кадастровых планах, пишет РБК-Краснодар.

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