Центр испытаний подводных дронов планируют открыть в Черном и Азовском морях

Наиболее подходящими городами для создания центров считают Севастополь, Керчь, Новороссийск и Мариуполь.

Предложение создать единый Центр испытаний для надводных, подводных и воздушных беспилотников выдвинула Национальная технологическая инициатива (НТИ).

Разработчики планируют организовать работу центра в Черном и Азовском морях. По мнению автора проекта Андрея Папшева, расположение центра позволит проводить испытания морских дронов в условиях шторма. В центре также планируют разрабатывать новые алгоритмы искусственного интеллекта для управления беспилотниками в разных погодных условиях. Также в центре планируют организовать подготовку операторов дронов. Предполагается, что наиболее подходящими городами для создания центров будут Севастополь, Керчь, Новороссийск и Мариуполь.

Первые центры для испытаний беспилотников предлагается запустить на базе ВУЗов. Это могут быть. В первую очередь, Приазовский государственный технический университет в Мариуполе и Севастопольский госуниверситет. На создание каждого центра потребуется порядка двух лет. Инвестиции в первый год оценивается в 150 млн руб.

Перспективным направлением считают разработку технологий, позволяющих использовать энергию солнца, ветра и волн для питания беспилотников. Помимо этого в центре планируют тестировать технологии искусственного интеллекта и 5G, пишет «Коммерсантъ».

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