Беспилотник со взрывчаткой перехватили над НПЗ в Ярославле

БПЛА пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» днем 29 января. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Системой радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» была предотвращена атака беспилотника», — написал Михаил Евраев.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают силовые структуры и спецслужбы. Боевую часть беспилотника, содержащую взрывное устройство, обезвредили, угроза безопасности нейтрализована. Предприятие работает в штатном режиме, добавил глава области.

«Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована», — написал Михаил Евраев в Telegram.

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