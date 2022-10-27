В Краснодаре стартовал патриотический фестиваль «Живи и помни»
Он открылся тематической выставкой в Краснодарском государственном институте культуры. Экспозицию посвятили подвигам героев разных эпох — от Великой Отечественной войны до наших дней.
В вузе провели презентацию проекта «Без срока давности». На ней представили второй том книги о зверствах фашистских оккупантов в Краснодарском крае. Его авторы обработали более тысячи архивных документов, в том числе акты комиссий, справки, протоколы опроса свидетелей, газетные статьи и фотографии.
«Сейчас молодежь достаточно активно подвергает критике практически любые утверждения, которые ей преподносят. Но, если к этим утверждениям будут приложены доказательства, то это по сути отметает всякие вопросы о возможности реабилитации нацизма», — сказал преподаватель Музыкального кадетского корпуса имени Александра Невского КГИК Михаил Сивков.
Патриотический фестиваль продолжится 28 октября в парке 30-летия Победы. Там пройдет концерт творческих коллективов и молодежная акция «Мы вместе».
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