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В Краснодаре стартовал патриотический фестиваль «Живи и помни»

Культура
27.10.2022 08:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-startoval-patrioticheskij-festival-zhivi-i-pomni
Видео канала «Кубань 24»

Он открылся тематической выставкой в Краснодарском государственном институте культуры. Экспозицию посвятили подвигам героев разных эпох — от Великой Отечественной войны до наших дней.

В вузе провели презентацию проекта «Без срока давности». На ней представили второй том книги о зверствах фашистских оккупантов в Краснодарском крае. Его авторы обработали более тысячи архивных документов, в том числе акты комиссий, справки, протоколы опроса свидетелей, газетные статьи и фотографии.

«Сейчас молодежь достаточно активно подвергает критике практически любые утверждения, которые ей преподносят. Но, если к этим утверждениям будут приложены доказательства, то это по сути отметает всякие вопросы о возможности реабилитации нацизма», — сказал преподаватель Музыкального кадетского корпуса имени Александра Невского КГИК Михаил Сивков.

Патриотический фестиваль продолжится 28 октября в парке 30-летия Победы. Там пройдет концерт творческих коллективов и молодежная акция «Мы вместе».

Читайте также: на конференции в КГИК обсудили, как использовать кино для патриотического воспитания молодежи.

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