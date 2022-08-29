В Краснодаре стартовал месячник по наведению порядка
Традиционный месячник по уборке и благоустройству территорий в краевом центре стартовал 29 августа и продлится до 23 сентября.
В рамках него в Краснодаре приведут в порядок городские, придомовые территории, зеленые зоны, а также участки возле спортивных объектов, кладбищ и на берегу реки Кубань. Также во время месячника установят новые урны, покрасят бордюры и опоры ЛЭП и высадят кустарники.
«В сентябре, который у нас насыщен разными значимыми общественными событиями, город необходимо привести в порядок. Сейчас начинается месячник по наведению санитарного порядка, который завершится как раз перед главным нашим праздником — Днем города», — сказал и.о. мэра Краснодара Максим Слюсарев.
Он отметил, что 17 сентября пройдет общегородской субботник. Слюсарев поручил обратить особое внимание на скопления габаритного мусора и веток, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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