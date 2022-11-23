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В Краснодаре стартовал Кубок России по гребле на байдарках и каноэ

Спорт
23.11.2022 09:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-startoval-kubok-rossii-po-greble-na-bajdarkah-i-kanoe
Видео канала «Кубань 24»

Это последний турнир в году. В программе нет гонок экипажей. Только одиночные заезды на стайерские дистанции — 2, 5 и 10 км.

Большинство представителей сборной России пропускает турнир, но у команды Краснодарского края на домашний старт и без них большая заявка — 24 человека.

«Я из Краснодара. Плюсы определенно есть, например, своя вода, все понятно, какая где находится метка по дистанции. Родные зеленые орошения дают теплоту и уверенность в том, что тут ты пройдешь намного лучше, чем в других местах», — рассказал участник турнира на Кубок России Никита Панкратов.

Этим турниром взрослые гребцы откроют новый сезон. Чуть раньше на краснодарской базе на озере Старая Кубань это сделали участники первенства России. Цель юниоров — отбор в состав национальной команды. У тех, кто выйдет на старт в Кубке, задачи другие — оценить свою физическую форму, сравнить ее с другими. Последние гонки в 2022 году пройдут 24 ноября, а затем у спортсменов начнутся зимние сборы.

Читайте также: в Краснодаре прошло первенство России по гребле на байдарках и каноэ.

Автор:
Максим Герасин
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